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684 gramlık minik Melih yaşama tutundu

İleri prematüre olarak 684 gram ağırlığında dünyaya gelen Melih bebek, doktor ve hemşirelerin 6 ay süren ısrarlı tedavisi sonucu sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

684 gramlık minik Melih yaşama tutundu

06 Kasım 2016 11:56

İkinci kez anne olan Öznur Bölükbaşı, oğlu Melih’i sıkıntılı bir sürecin ardından kucağına aldı. Hamileliğinin 24. haftasında sancılanan Bölükbaşı, erken doğum gerçekleştirdi. 684 gram ağırlığında doğan Melih Tuğra bebek, Medical Park İzmir Hastanesi'nde 4 ay solunum cihazına bağlı tedavi gördü ve 1 kilo 800 gramken kalp ameliyatı geçirdi. Minik bedeniyle tüm bu zorlukların üstesinden gelen Melih, 6 ay sonunda 4,5 kilo ağırlığa ulaştı ve taburcu edildi. Bebeği kendi çocukları gibi büyüten doktor ve hemşireler duygu dolu anlar yaşadı.

“Umudumuzu kaybetmedik”

İleri prematüre bebekleri olan ailelerin güçlü olmasını isteyen baba Erkan Bölükbaşı, “Oğlumu doğumundan 6 ay sonra sağlıklı şekilde eve götüreceğim. Çok heyecanlıyım. Hayata gözlerini açtığı anda büyük zorluklar yaşadı. Küçücük bir bebekti, adeta bir avuç içi kadardı. 2 kilo bile değilken kalp ameliyatı geçirdi. Kendisi çok küçüktü ancak çok güçlü olduğunu anladık ve sürekli dua ettik. Hiç umutsuzluğa kapılmadık. Medical Park İzmir Hastanesi doktorları ve hemşireleri Melih ile kendi evlatları gibi ilgilendi. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

“Ailemizin bir parçası oldular”

Anne Öznur Bölükbaşı ise “Oğlumun sağlıklı olduğunu bilmek, güldüğünü görmek dünyanın en güzel duygusu. Bir an olsun pes etmedim. Sürekli bugünleri hayal ettim. Melih’i sağlığına kavuşturan doktor ve hemşireler artık ailemizin birer parçası” ifadelerini kullandı.
Medical Park İzmir Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Sezgin Güneş, “Tıp dilinde 37 haftanın altına doğan bebeklere prematüre bebek diyoruz. Melih gibi 24 haftalık ve 750 gramın altındaki bebekler ise ileri prematüre bebek olarak tanımlanıyor. Melih, normalde 40 haftalık ve 3 ile 3,5 kilo doğması gerekirken 24 haftalık ve 684 gram ağırlığında doğdu. Solunum ve kalp problemi vardı. 4 ay boyunca sürekli solunum cihazında kaldı. Sürekli takip edildi. 1 kilo 800 gram ağırlığa ulaştığında ise bir kalp ameliyatı yaptık. Yaşadığı sağlık sorunları aşıldı ve günden güne güçlenerek iyileşti” diye konuştu.

“Başarı artıyor”

“Bu kadar küçük ileri prematüre bebeklerde bu tür sağlık sorunları yaşanabiliyor” diyen Dr. Güneş, “Bu tür bebeklerin yaşama tutunması çok zor. Ancak gelişen teknoloji ve deneyimle doktor ve hemşireler ile bu oran artıyor. Medical Park İzmir Hastanesi olarak 3. düzey yoğun bakım ünitesine sahibiz. Her bebeğin gelişimini 7 gün 24 saat kontrol eden uzman hekim ve hemşirelerimiz var. Yılda 30 prematüre ve ileri prematüre bebeği sağlıklı şekilde taburcu ediyoruz. Bu çok önemli bir rakam” şeklinde konuştu.


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