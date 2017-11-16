Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Asayiş »
  • 69 gün sonra vahşice öldürülen Suriyeli çocuğa ait olduğu düşünülen kemikler bulundu

69 gün sonra vahşice öldürülen Suriyeli çocuğa ait olduğu düşünülen kemikler bulundu

Sultangazi’de ailesine “Bakkala gidiyorum” dedikten sonra bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Suriyeli Read Aşram’ı komşusu Afganistan uyruklu Asad Khan kaçırdığı ve boğarak öldürdükten sonra cesedini çöp konteynerine attı.

69 gün sonra vahşice öldürülen Suriyeli çocuğa ait olduğu düşünülen kemikler bulundu

16 Kasım 2017 20:40

Kemerburgaz Katı Atık Tesisinde 69 gündür arama çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, çöplükte vahşice öldürülen Read Aşram’a ait olduğu düşünülen insan kemikleri buldu. Kemikler DNA ve kimlik testi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 

Olay, 9 Eylül günü Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye’deki iç savaştan kaçıp Sultangazi’ye yerleşen Aşram Ailesi’nin 8 yaşındaki çocukları Suriyeli Read Aşram, “Bakkala gidiyorum” diyerek evden ayrılmış ve bir daha da haber alınamamıştı. Ailenin ihbarı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ve Sultangazi Araştırma Büro ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonrasında karşı dairesinde oturan Afganistan uyruklu Asad Khan’ın küçük çocuğu kandırarak evinden götürdüğü ve boğarak öldürüp çöp konteynırına attığını tespit edildi. Afganistan uyruklu Asad Khan’ın ifadesinin ardından 69 gündür Kemerburgaz Katı Atık Tesisinde araştırmalarını sürdüren Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün akşam saatlerinde Read Aşram’a ait olduğunu düşündükleri insan kemikleri buldu. Çöplükte bulunan kemikler ekipler tarafından toplanarak DNA testi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Öte yandan çocuk şube ekipleri arama çalışmaları sırasında çöplükte oluşan metan gazından zehirlenerek hastanelik olmuş, ona rağmen araştırmalarını sürdürmeye devam etti. 

Cenk İşver
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç