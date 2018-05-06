Diğer
Kategoriler

69 suçtan aranan hamile hırsız, suçüstü yakalandı

69 farklı suçtan aranması olan hamile hırsız, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir başka hırsızlık girişiminde suçüstü yakalandı.

69 suçtan aranan hamile hırsız, suçüstü yakalandı

06 Mayıs 2018 16:03

Edinilen bilgilere göre, 9 Şubat 2017 tarihinde İzmit’in Kadıköy Mahallesi’nde bir evden 1 yüzük ile bilezik ve bir miktar para çalınması sonrasında şikayet üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrasında hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın 21 yaşındaki M.U. adlı kadın olduğu belirlendi. Yapılan tespit üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan M.U., 5 Mayıs 2018 tarihinde, İzmit Tepecik Maahallesi'nde bir ikamette hırsızlık yaptığı esnada polis ekiplerince suçüstü yakalandı.


Gözaltına alınan ve 8 aylık hamile olduğu belirlenen M.U. hakkında emniyetteki yapılan incelemede ise 69 farklı suçtan kaydı ve ikametten hırsızlıktan aranması olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan M.U., Kocaeli Adliyesine sevk edildi.  

Murat Kanber - Oğuzhan Eke
 

Etiketler: hamile

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç