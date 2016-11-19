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69 yıldır insanların ağzını tatlandırıyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 69 yıldır şekercilik yapan Basri Doğan Kaneral, günümüz esnaflarına altın değerinde nasihatlerde bulundu.

69 yıldır insanların ağzını tatlandırıyor

19 Kasım 2016 12:48

1947 yılında henüz 12 yaşında iken Bandırma’nın tanınmış esnaflarından Şekerci Tahsin Atmaca’nın yanında mesleğe çırak olarak başlayan ve 15 yaşına kadar bu işyerinde çalışan Basri Doğan Kaneral, 1958 yılında ilk dükkanını açtı. Halen oğlu ile bu mesleğe devam eden 81 yaşındaki Kaneral, "1958 yılından bu yana şekercilik yapıyorum. Eskiden müşteri daha güzel karşılanırdı. Karşılıklı saygı ve sevgimiz vardı. Verir misin, alır mısın şeklinde. Paket ya da naylon poşet yoktu. Kese kağıdı ile alışveriş yapardık" dedi. Onlarca çırak yetiştirdiğini, fakat günümüzde hiçbirinin bu mesleği yapmadığını vurgulayan şekerleme duayeni Kaneral, "Sabah çırak dükkanı açar, temizlik yapardı. Eskiden toptan gıda maddesi satan bakkaliye toptancıları vardı. Bunlara gidip 1-2 kilo pirinç istendiğinde vermezlerdi. En az 5 kilo ve üzerinden istenirse satarlardı. Çünkü 5 kilonun altında satmak bakkalların işiydi. Saygılarından, esnaflık ve ahilik kültüründen dolayı müşteriyi bakkallara yönlendirirlerdi. Kesinlikle toptancı toptancılığını bilir, esnaf esnaflığını bilirdi. Bugünkü marketlere gidildiği gibi ondan da ver, ondan da ver denilmezdi. Manav, bakkal kapının önünde tezgah açmazdı. Ama şimdi herkes her şeyi satar oldu" diye konuştu.

69 yılını sektörüne adayan Kaneral, günümüz esnaflarına da tavsiyede bulunarak, "Saygı ve sevgi göstersinler. Mesleklerini sevsinler, severek yapsınlar. Ben severek yaptığım için başka dala geçmem. Severek yapılırsa o iş zevk verir. Bizler iptidai ustaların yanında yetiştik. Bugünün ustaları modern usta" dedi.

Etiketler: Basri Doğan Kaneral, şekerciler


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