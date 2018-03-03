69’luk futbolcu Osmaniye'de takımıyla ilk maçına çıktı

Takımın Osmaniye İdman Yurdu ile Cevdetiye 4. Nolu sahada oynadığı maça kaptan olarak çıkan Şerif Kunt, 30 dakika görev alırken amacının gençlere futbol aşkını aşılamak olduğunu söyledi.

Kunt, “Yeni takımımda ilk maçımdı. Yaptığımız bir idmanla maça çıktım. Genç, yetenekli arkadaşlarımla ikinci buluşmam bu müsabaka oldu. Böyle bir takıma gelmek ve futbola gönül veren bu insanlarla birlikte olmak mutluluk verdi. Çok çalışacağız, biz de bilgilerimizi zaman zaman spor sahalarında ve özel hayatımızda aktaracağız. Osmaniye güzel bir yer. İlk 50 yıllık futbol hayatımın ardından Trabzon’un ardından Osmaniye’de olmaktan onur duydum. İnşallah genç kardeşlerimizle hep beraber çalışacağız ve hayata hazırlayacağız. Futbol hayatlarını başaralı şekilde sürdürerek topluma kazandırmak. Bugün Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) yabancı oyuncu oynatılıyor, bu Türkiye için üzücü bir durum. Genç yetenekleri futbol kazandırmak için çalışmalıyız” dedi.

Karadeniz'den Akdeniz’e yolculuğunu anlatan Şeref Kunt, “Amatör Sporcular Derneği'nin ilkini Trabzon’da kurduk. Kurucu başkanı olarak görev yaptım. Bu vesile ile 40’a yakın Amatör Sporcular Derneği var. Hakkari’de, Muş’ta, Bitlis’te, Osmaniye’de kurulma aşamasında. Kulüp Başkanımız Soner Hocamız da bu derneğin kurucusudur. Hocam "Bizimle birlikte olur musun takımımızda oynar mısın?" dedi. Ben de 50 yıllık futbol hayatıma yeni bir sayfa açarak bu vesile ile yeniden sahalara dönerek bu teklifi geri çevirmedim. Bilgi ve birikimimizi genç arkadaşlara aktarmak amacıyla biz de Osmaniye’yi tercih ettik. Bir daha sene neresi olur bilemem. Amaçlarından birisi de çeşitli illerde futbol hayatımı sürdürmek ve gençlere umut aşılamak" şeklinde konuştu.

Resul Özdil

