Diğer
Kategoriler

69’luk futbolcu Osmaniye'de takımıyla ilk maçına çıktı

Trabzon’da yaşayan ve 69 yaşında Osmaniye 2. Amatör Lig takımlardan Karaçay Gençlikspor’a transfer olan Şerif Kunt takımıyla ilk maçına çıktı.

69luk futbolcu Osmaniyede takımıyla ilk maçına çıktı

03 Mart 2018 16:58

Takımın Osmaniye İdman Yurdu ile Cevdetiye 4. Nolu sahada oynadığı maça kaptan olarak çıkan Şerif Kunt, 30 dakika görev alırken amacının gençlere futbol aşkını aşılamak olduğunu söyledi.

Kunt, “Yeni takımımda ilk maçımdı. Yaptığımız bir idmanla maça çıktım. Genç, yetenekli arkadaşlarımla ikinci buluşmam bu müsabaka oldu. Böyle bir takıma gelmek ve futbola gönül veren bu insanlarla birlikte olmak mutluluk verdi. Çok çalışacağız, biz de bilgilerimizi zaman zaman spor sahalarında ve özel hayatımızda aktaracağız. Osmaniye güzel bir yer. İlk 50 yıllık futbol hayatımın ardından Trabzon’un ardından Osmaniye’de olmaktan onur duydum. İnşallah genç kardeşlerimizle hep beraber çalışacağız ve hayata hazırlayacağız. Futbol hayatlarını başaralı şekilde sürdürerek topluma kazandırmak. Bugün Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) yabancı oyuncu oynatılıyor, bu Türkiye için üzücü bir durum. Genç yetenekleri futbol kazandırmak için çalışmalıyız” dedi.

Karadeniz'den Akdeniz’e yolculuğunu anlatan Şeref Kunt, “Amatör Sporcular Derneği'nin ilkini Trabzon’da kurduk. Kurucu başkanı olarak görev yaptım. Bu vesile ile 40’a yakın Amatör Sporcular Derneği var. Hakkari’de, Muş’ta, Bitlis’te, Osmaniye’de kurulma aşamasında. Kulüp Başkanımız Soner Hocamız da bu derneğin kurucusudur. Hocam "Bizimle birlikte olur musun takımımızda oynar mısın?" dedi. Ben de 50 yıllık futbol hayatıma yeni bir sayfa açarak bu vesile ile yeniden sahalara dönerek bu teklifi geri çevirmedim. Bilgi ve birikimimizi genç arkadaşlara aktarmak amacıyla biz de Osmaniye’yi tercih ettik. Bir daha sene neresi olur bilemem. Amaçlarından birisi de çeşitli illerde futbol hayatımı sürdürmek ve gençlere umut aşılamak" şeklinde konuştu.  

Resul Özdil
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç