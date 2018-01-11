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6'ncı Ufka Yolculuk, Almanya'nın Duisburg şehrindeki fuarda tanıtıldı

Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından uluslararası çapta düzenlenen 6'ncı Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması, Almanya'nin Duisburg şehrindeki fuarda tanıtım ve kayıt standı açtı.

6ncı Ufka Yolculuk, Almanyanın Duisburg şehrindeki fuarda tanıtıldı

11 Ocak 2018 14:47

Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından uluslararası çapta düzenlenen 6'ncı Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması, Almanya'nin Duisburg şehrinde gerçekleşen Astec Kitap ve Kültür Fuarı'nda Eşraf Derneği öncülüğünde 'Ufka Yolculuk Tanıtım ve Kayıt Standı' açıldı. “Kur'an ve Sünnet Bütünlüğü” konusu, “Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz” temasıyla 3 dil ve 11 ayrı kategoride düzenlenecek yarışma, Türkiye ile beraber online olarak dünya genelinde gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz yıl 5'incisi düzenlenen yarışmaya Almanya'da hem sınav merkezlerinde yazılı, hem de online katılım imkanı sunulmuştu.

Yapılan bilgilendirmede, kurumun internet sitesinden ücretsiz başvuruların yapıldığı farklı kategorilerde düzenlenen yarışmanın yazılı sınavı 8 Nisan 2018 tarihinde başlayacak. Engelliler ve mahkumların da katılabildiği Türkçe, Arapça ve İngilizce düzenlenecek ve her kategori sorularının ayrı hazırlanacağı yarışma; A kategorisi (10 yaş altı), B kategorisi (10-14 yaş), C kategorisi (14-19 yaş), D kategorisi (19-30 yaş), E kategorisi (30 yaş üstü), F kategorisi/İhtisas kategorisi (Resmi veya fahri din görevlileri), (imamlar, müezzinler, Kur'an kursu hocaları, vaizler vs.), G kategorisi (Arapça 18 yaş altı), H kategorisi (Arapça 18 yaş üstü), I kategorisi (Türkçe online), J kategorisi (İngilizce online), K kategorisinde (Arapça online) düzenlenecek. 

 

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