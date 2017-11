6'ncı Ufka Yolculuk Bilgi Kültür Yarışması'nda kayıtlar başladı

Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından uluslararası çapta düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmalarının 6'ncısı, 'Kur'an ve Sünnet Bütünlüğü' konusuyla kayıtlara başladı. 'Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz' temasıyla 3 dil ve 11 ayrı kategoride düzenlenecek 6'ncı Ufka Yolculuk Kültür Yarışması'nın 13 Kasım 2017 tarihinde başlayan kayıtları, 25 Şubat 2018 tarihine kadar devam edecek. Kurumun internet sitesinden ücretsiz başvuruların yapıldığı yarışmanın yazılı sınavı 1 Nisan 2018 tarihinde yapılacak.

Engelliler ve mahkumlar da yarışacak

Yapılan açıklamada; engelliler ve mahkumların katılabildiği yarışmaya 11 farklı kategoride yapılacak. A, B, C, D, E, F ve I kategorileri Türkçe dilinde, G, H ve K kategorileri Arapça dilinde, J kategorisi ise İngilizce dilinde olacak. Her kategori sorularının ayrı hazırlanacağı yarışma; A kategorisi (10 yaş altı), B kategorisi (10-14 yaş), C kategorisi (14-19 yaş), D kategorisi (19-30 yaş), E kategorisi (30 yaş üstü), F kategorisi/İhtisas kategorisi (Resmi veya fahri din görevlileri), (imamlar, müezzinler, Kur’an kursu hocaları, vaizler vs.), G kategorisi (Arapça 18 yaş altı), H kategorisi (Arapça 18 yaş üstü), I kategorisi (Türkçe online), J kategorisi (İngilizce online), K kategorisi (Arapça online) olmak üzere 7'den 70'ine 8 milyar insanlığın istifadesine sunulacak.

Dünyanın her noktasından online sınav

Yarışmaya sınıflardan bağımsız olarak kurum sitesi üzerinden I (Türkçe online) kategorisinde 1 Nisan'da, J (İngilizce online) ve K (Arapça online) kategorilerinde de 8 Nisan yapılacak. Yarışmanın A, B, C, D, E, F, G, H kategorilerinde birinci olanlar 2 umre seyahati + 2 bin 500 lira veya 2 dost ülkeye yolculuk + 2 bin 500 lira, ikinci olanlar 2 umre seyahati + bin 500 lira veya 2 dost ülkeye yolculuk + bin 500 lira, üçüncü olanlar da 2 umre seyahati + 500 lira veya 2 dost ülkeye yolculuk + 500 lira ödüllerine hak kazanacak. Bu kategorilerde 4'üncüden 10'uncuya kadar sıraya girenler ve I, J, K kategorilerinde ilk üçe girenler ise tablet bilgisayar ödüllerini kazanacağı bilgisi verildi. Ayrıca, yarışmada dereceye girenler yaşadıkları illerde yarışmayı organize eden proje ortakları tarafından da çeşitli ödüllere layık görülecek.