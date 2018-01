6'ncı Ufka Yolculuk Yarışmasının kitapları, e-kitap olarak da yayınlandı

Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından uluslararası çapta düzenlenen yazılı sınavı 8 Nisan'da başlanılacak 6'ncı Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmasına kısa bir süre kaldı. 'Kur'an ve Sünnet Bütünlüğü' konusu, 'Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz' temasıyla 3 dil ve 11 ayrı kategoride düzenlenecek olan yarışmasının kitaplarına; Ufka Yolculuk'un internet sitesinden ve belirli kitapçılardan ulaşılmaktaydı. Buna ek olarak yarışma için e-kitap da çıkarıldı. Yapılan açıklamada, B ve C, D, E, F kategorilerinden sınava girmek isteyenlerin e-kitaplarını Google Play üzerinden indirebilecek.

Her kategori sorularının ayrı hazırlanacağı yarışma; A Kategorisi (10 yaş altı), B Kategorisi (10-14 yaş), C Kategorisi (14-19 yaş), D Kategorisi (19-30 yaş), E Kategorisi (30 yaş üstü), F Kategorisi/İhtisas Kategorisi (Resmi veya fahri din görevlileri), (imamlar, müezzinler, Kur’an kursu hocaları, vaizler vs.), G Kategorisi (Arapça 18 yaş altı), H Kategorisi (Arapça 18 yaş üstü), I Kategorisi (Türkçe online), J Kategorisi (İngilizce online), K Kategorisi (Arapça online) şeklinde düzenlenecek.

Yarışmanın A, B, C, D, E, F, G, H kategorilerinde birinci olanlar 2 umre seyahati + 2 bin 500 lira veya 2 dosta yolculuk + 2 bin 500 lira, ikinci olanlar 2 umre seyahati + bin 500 lira veya 2 dosta yolculuk + bin 500 lira, üçüncü olanlar 2 umre seyahati + 500 lira veya 2 dosta yolculuk + 500 lira ödüllerine hak kazanacak. Bu kategorilerde 4. - 10. olanlara ve I, J, K kategorilerinde ilk üçe girenler ise tablet bilgisayar ödüllerini kazanacak. Ayrıca, yarışmada dereceye girenler yaşadıkları illerde yarışmayı organize eden proje ortakları tarafından da çeşitli ödüllere layık görülecek.

En geniş katılımlı sivil yarışma

2017 yılında Kur'an-ı Kerim Meali konusuyla düzenlenen Ufka Yolculuk 5. Bilgi ve Kültür Yarışması, bin 754'ü yurtdışından, 6 bin 969'u cezaevlerinden olmak üzere Türkiye geneli ve 98 ülkeden 595 bin 372 kişi kayıt yaptırmıştı. Türkiye'nin en geniş katılımlı sivil yarışma organizasyonu olan Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmalarına şimdiye kadar toplamda 1 milyon 494 bin 802 kişi kayıt yaptırdığı belirtildi.