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7. Aba Güreşi Türkiye seçmeleri başladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 7. Aba Güreşi Türkiye seçmeleri başladı.

7. Aba Güreşi Türkiye seçmeleri başladı

17 Eylül 2016 15:36

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yaptırdığı mersah alanında gerçekleştirilen müsabakalara 300 sporcu katıldı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı eleme maçları sonunda 55 kilo ve üstündeki kilolarda dereceye giren güreşçiler, yarın yapılacak Dünya Kupası mücadelesinde Türkiyeyi temsil edecek.

Müsabaka hakkında bilgi veren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Türkiye'yi yarın yapılacak olan 7. Aba Güreşi Dünya Kupası müsabakalarında temsil edecek olan sporcuların burada mücadele ettiklerini ifade etti.

Başkan Savaş, bu yıl ilk defa Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan mersahta güreşçilerimiz yarına hazırlanıyorlar. Yarın yapılacak olan ve 25 ülkeden gelen sporcularla çok güzel bir dünya kupası yapacağız. Bugün yapılan Türkiye seçmelerine 300 sporcu katılıyor. Farklı illerden gelen bizim kuşak güreşi dediğimiz güreşçilerde katıldı. bu kuşak güreşlerinin atası aba güreşi, biz aba güreşi yapıyoruz. Van’dan tutun da İzmir'e kadar birçok ilimizden gelen güreşçiler burada mücadele ediyor. Bu sene İstanbul Büyükşehir Belediyesi Takımı başta olmak üzere tüm Türkiye’den birçok sporcumuz burada bu yıl katılım sayımız arttı” dedi.
Yarın yapılacak olan 7. Aba Güreşi Dünya Kupası müsabakalarına vatandaşları davet eden Savaş, ”Yarın yapılacak olan müsabakalar bugünden daha iyi olacak. Çünkü İran’dan, Azerbaycan’dan, Rusya’dan ve çeşitli ülkelerden çok sayıda güreşçiler geliyor. Yarın daha çok büyük tekniklerin yapıldığı seyir zevkinin güzel olduğu güreşler izleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Türkiye seçmelerine 20 ilden katılım olduğunu belirten Dünya Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu Eş Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, ”20 şehirden 250 sporcu bugün burada yarışıyor.55 kilodan başlayan müsabakalar 90 ve +90 kiloda son buluyor. Ara sıklette kalan sporcularımız yani 65 kiloda kalan ve dereceye giren sporcularımızı yarın hakları kaybolmasın diye 70 kiloda yarıştıracağız, bir nevi bu sporcularımızı deneyeceğiz“ diye konuştu. 

Adem Karagöz


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