Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra Giresun'un doğusu, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, Marmara ve kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimler ile akşam saatlerinden itibaren Karadeniz kıyı kesiminde de karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının tüm yurtta 3 ila 6 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz kıyıları ile İskenderun Körfezi'nde kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 6

İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu 10

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14

Adana: Parçalı ve az bulutlu 18

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve iç kesimleri kar yağışlı 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerde kuvvetli olması bekleniyor 8

Erzurum: Parçalı bulutlu -3

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 10