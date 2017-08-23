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7 asker FETÖ’den tutuklandı

Kocaeli’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen muvazzaf 9 astsubaydan 7’si tutuklandı.

7 asker FETÖden tutuklandı

23 Ağustos 2017 00:30

FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli İstanbul, Van, İzmir, Ankara, Bursa, Yalova ve Muğla’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda daha önce 25’i muvazzaf asker 27 kişi gözaltına alınmıştı. Devam eden operasyonlarda ise kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Operasyon kapsamında daha önceden yakalanan 27 şüpheli arasındaki muvazzaf 9 astsubay emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne getirildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7’si tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uğur Konuk 

Etiketler: asker, fetö, Kocaeli


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