7. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali’nin gala gecesi yapıldı

Forum Mersin Alışveriş Merkezi, Mersin Üniversitesi ve Daraba Film Medya Event Tasarım tarafından düzenlenen 7. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali gala gecesi ile sona erdi. Dereceye giren eserlerin açıklandığı ve ödüllerin sahiplerini bulduğu gece, Forum Mersin Atıf Yılmaz Meydanı’nda gerçekleştirildi. Bu yıl, ‘kurmaca’, ‘belgesel’ ve ‘canlandırma/animasyon’ olmak üzere üç kategoride 372 eserin yarıştığı festivalde, dereceye girenlere ödülleri, ünlü sanatçılar Hülya Koçyiğit, Aydan Şener, İzzet Günay ve Deniz Türkali tarafından verildi.

Yeşilçam’ın efsane oyuncuları gala gecesinin yapıldığı alana girişinde uzun süre ayakta alkışlanırken, sunucu Cem Özer ise esprileriyle geceye renk kattı.

"Festivalin 7.'sini yapmanın gururunu yaşıyoruz"

Gecede konuşan Forum Mersin Müdürü Adem Erol, Forum Mersin ailesi olarak Türk sinemasının büyük ustası, yönetmen Atıf Yılmaz'ın anısına gerçekleştirdikleri 'Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali'nin 7.'sini düzenlemenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Ustanın sanatına ve adına yakışır bu organizasyona katılımın her geçen yıl artması, bizlere ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Biz Atıf Yılmaz adını yaşatmaya çalışırken, sinemaya gönül veren amatör, profesyonel sinemacıların festivalimize olan katkısının da artması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Bu yılın kazananlarını ayrıca tebrik ediyorum" dedi. Erol, festivalin düzenlenmesinde emeği olanlara ve geceye katılan sanatçılara da teşekkür etti.

Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Hakan Erkılıç ile Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı’nın konuşmacı olduğu galada söz alan Atıf Yılmaz’ın eşi Deniz Türkali, festivalin yapılacağından kendisine ilk söz edildiğinde bu kadar uzun soluklu olabileceğini hiç düşünmediğini belirterek, "İçimden dedim ki, 'bir iki yıl sürer, biter. 7. yıla geldik, o kadar çok mutluyum ki, o kadar çok seviniyorum ki. Teşekkür edecek çok insan var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Önce anma ile başladı, sonra yarışmaya döndü. Emeği geçen herkese, vefanın şehri Mersin’e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gecede daha sonra ön jüri tarafından her kategoride 10 eser olmak üzere 30 eserin fragmanının gösterimi yapılırken, festival jürisinin kısa filmler arasından ödüle layık gördüğü eserlerin sahiplerine ödülleri verildi. Festivalde canlandırma/animasyon kategorisinin birincisi ‘İstasyon’ filmiyle Serdar Çotuk oldu. Çotuk'a ödülünü ünlü oyuncu Aydan Şener ile senarist Osman Şahin verdi. Şener, gecede bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Sevgili Atıf Yılmaz ile çalışmak nasip olmadı bana ama seyretmediğim hiçbir filmi yok" şeklinde konuştu.

"Sadece büyük ustayı anmıyoruz, aynı zamanda bu gençlere ufuk açmış oluyoruz"

Belgesel kategorisinde ise birincilik ödülü ‘Levir’ filmi ile Nusret Oğuzhan Yıldız ve Uğur Ersöz’ün oldu. Yönetmenlerin ödülleri, ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit tarafından verildi. Çok anlamlı bir gece yaşadığını belirten Koçyiğit, "Çünkü çok büyük, çok saygın, çok değerli bir ustayı anıyoruz bu gece. Öylesine güzel anıyoruz ki onu, onun zarafetine, kibarlığına, insanlığına yakışır bir şekilde. Gerçekten bütün emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Sadece onu anmakla kalmayıp, bu gencecik, pırıl pırıl gençlere bir ufuk açmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Festivalin kurmaca dalı birincisini ise yönetmen Atıf Yılmaz'ın kızı Kezban Arca Batıbeki açıkladı. Birinci olan 'Doğu Yakası' filminin yönetmeni Harun Durmuş, ödülünü Deniz Turkali ve İzzet Günay'dan aldı. Günay, böylesine güzel bir gecede burada olmanın kendisi için oldukça önemli olduğunu kaydederek, "Atıf Yılmaz, çok değer verdiğim saygın insanlardan biriydi. Çalışmak kısmet olmadı. Kopuk yaşayan bu sanatçıları yine bir arada toplama fırsatı verdi bize" derken, Turkali ise "Gerçekten çok seviniyorum. O kadar çok seviniyorum ki genç insanları görünce. 7 yılda iki bin film katılmış. Her yıl artıyor. Bütün katılanlara çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Festivalde ayrıca belgesel kategorisinde jüri özel ödülü 'Abla' filmi ile yönetmen Kenan Diler’e, canlandırma kategorisinde jüri özel ödülü yönetmenler Batuhan Köksal ve Ayce Kartal'a, Forum Mersin jüri özel ödülü ise 'Sirayet' filminin yönetmeni Nuri Cihan Özdoğan'a verildi.