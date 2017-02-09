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7 ayda 52 kilogram verdi

Diyarbakır’da obezite hastası Müzeyyen Çetiner, gerçekleştirilen başarılı ameliyatın ardından 7 ayda 52 kilogram verdi.

7 ayda 52 kilogram verdi

09 Şubat 2017 12:56

Diyarbakır’da obezite hastası Müzeyyen Çetiner (48), Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Yusuf Yağmur tarafından gerçekleştirilen ameliyatla eski sağlığına kavuştu. Ameliyatın ardından Çetiner, 7 ayda 52 kilogram vererek, 130 kilogramdan 78 kilograma düştü.

“Psikolojik sorunlar yaşıyordum”
Aşırı kilolar nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığını dile getiren 5 çocuk annesi Müzeyyen Çetiner, “Çok mutluyum, keşke önceden ameliyat olsaydım da hiç bu acıları çekmeseydim. Çok büyük yükü taşıdığımı bile bile ameliyat olmaktan korkuyordum. Ameliyat olmadan önce insanların bana bakışı çok farklıydı. ‘Bu ne kilo’ diyerek azarlıyorlardı beni. Yürüyemiyordum, nefesim kesiliyordu. Bunalıma giriyordum ve her zaman ağrı kesici kullanıyordum. Şimdi çok iyi ve mutluyum. Prof. Dr. Yusuf Yağmur’a çok teşekkür ederim” dedi. 

Etiketler: diyarbakır, kilo verme


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