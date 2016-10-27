Yaşadığı kilo sorunlarından dolayı özgüvenini kaybederek içe kapanan ve sosyal çevresinden uzaklaşan Gaziantepli Selma Kaya, kuzeninin tavsiyesiyle spor salonuna gitmeye karar verdi. 32 yaşındaki Selma Kaya Şahinbey Belediyesi’ne ait Yaşar Torun Gençlik Merkezi’nde spora başladı. Genç kadın haftada 6 gün spor yaparak 7 ayda 76 kilo verdi. 124 kiloya düşen Kaya, yeni hedefinin 65 kiloya kadar düşerek, hayalindeki elbiseleri giymek olduğunu ifade etti.

“Ailem halime çok üzülüyordu”

Aşırı kilolarından dolayı hareket edemediğini belirten Selma Kaya, yaşıtları gibi kendisi ile birlikte barışık bir hayat sürmek istediklerini ifade etti. Kaya, “Aşırı kilolarımdan dolayı hareket edemiyordum. Ailem bu duruma çok üzülüyordu. Tüp mide yaptırmaya karar verdim fakat onun için de diyet yapıp belli bir kiloya düşmem gerekiyordu o nedenle yaptıramadım. Ablamın çocuğu spora geliyordu onun tavsiyesiyle spora başlamaya karar verdim. Engelli amcam ile yaşlı annemi bırakıp gelmek istemedim ama hocamızın ısrarını kıramadım ve spora başladım. 7 ayda 200 kilodan 124 kiloya düştüm. Ailem çok mutlu oluyor ve beni sürekli destekliyorlar” dedi.

“Özgüvenim kalmamıştı”

Selma Kaya, 7 ay önce yürümekte ve merdiven çıkmakta aşırı zorlandığını belirterek, “İstediğim gibi gezemiyordum, merdiven çıkamıyordum bu nedenle özgüvenim de kalmamıştı. Spora başladığım ilk günlerde hocamın yardımıyla yürüyebiliyordum. Şu an çok iyiyim yürüyebiliyorum, gezebiliyorum. Hedefim 65 kiloya düşmek ve güzel güzel istediğim kıyafetleri giyinmek” şeklinde konuştu.

“Haftanın 6 günü spor yapıyor”

Yaşar Torun Gençlik Merkezi Spor eğitmeni Cennet Şenyurt, 7 ay önce Selma Kaya’nın kısa sürede başarılı bir şekilde kilo verdiğini söyledi. Şenyurt, “Selma spora başladığı ilk günlerde aşırı kilolarından dolayı birinci kata çıkana kadar 3 defa mola veriyordu. Çok utangaçtı fakat artık o günleri geride bıraktı. Yürüyüş bandına ilk girdiği gün koluna girmek zorunda kalıyordum. 7 ay gibi kısa sürede 200 kilodan 124 kiloya düşürdük. Bundan sonraki hedefimiz 3 ayda 80 kiloya düşüp sonrasında ise kendisinin istediği ideal kilosu olan 65’i kadar düşmek. Herhangi bir diyet uygulamadık kendi diyetini kendisi belirledi. Haftada 3 gün geliyordu biz 6 gün gelmesini önerdik” diye konuştu.

Mustafa Çiçek

GAZİANTEP