Diğer
Kategoriler

7 ayda 76 kilo verdi

Gaziantepli Selma Kaya, spor yaparak 7 ayda 200 kilodan 124 kiloya kadar düştü.

7 ayda 76 kilo verdi

27 Ekim 2016 15:12
7 ayda 76 kilo verdi - Tıkla İzle

Yaşadığı kilo sorunlarından dolayı özgüvenini kaybederek içe kapanan ve sosyal çevresinden uzaklaşan Gaziantepli Selma Kaya, kuzeninin tavsiyesiyle spor salonuna gitmeye karar verdi. 32 yaşındaki Selma Kaya Şahinbey Belediyesi’ne ait Yaşar Torun Gençlik Merkezi’nde spora başladı. Genç kadın haftada 6 gün spor yaparak 7 ayda 76 kilo verdi. 124 kiloya düşen Kaya, yeni hedefinin 65 kiloya kadar düşerek, hayalindeki elbiseleri giymek olduğunu ifade etti.

“Ailem halime çok üzülüyordu”

Aşırı kilolarından dolayı hareket edemediğini belirten Selma Kaya, yaşıtları gibi kendisi ile birlikte barışık bir hayat sürmek istediklerini ifade etti. Kaya, “Aşırı kilolarımdan dolayı hareket edemiyordum. Ailem bu duruma çok üzülüyordu. Tüp mide yaptırmaya karar verdim fakat onun için de diyet yapıp belli bir kiloya düşmem gerekiyordu o nedenle yaptıramadım. Ablamın çocuğu spora geliyordu onun tavsiyesiyle spora başlamaya karar verdim. Engelli amcam ile yaşlı annemi bırakıp gelmek istemedim ama hocamızın ısrarını kıramadım ve spora başladım. 7 ayda 200 kilodan 124 kiloya düştüm. Ailem çok mutlu oluyor ve beni sürekli destekliyorlar” dedi.

“Özgüvenim kalmamıştı”

Selma Kaya, 7 ay önce yürümekte ve merdiven çıkmakta aşırı zorlandığını belirterek, “İstediğim gibi gezemiyordum, merdiven çıkamıyordum bu nedenle özgüvenim de kalmamıştı. Spora başladığım ilk günlerde hocamın yardımıyla yürüyebiliyordum. Şu an çok iyiyim yürüyebiliyorum, gezebiliyorum. Hedefim 65 kiloya düşmek ve güzel güzel istediğim kıyafetleri giyinmek” şeklinde konuştu.

“Haftanın 6 günü spor yapıyor”

Yaşar Torun Gençlik Merkezi Spor eğitmeni Cennet Şenyurt, 7 ay önce Selma Kaya’nın kısa sürede başarılı bir şekilde kilo verdiğini söyledi. Şenyurt, “Selma spora başladığı ilk günlerde aşırı kilolarından dolayı birinci kata çıkana kadar 3 defa mola veriyordu. Çok utangaçtı fakat artık o günleri geride bıraktı. Yürüyüş bandına ilk girdiği gün koluna girmek zorunda kalıyordum. 7 ay gibi kısa sürede 200 kilodan 124 kiloya düşürdük. Bundan sonraki hedefimiz 3 ayda 80 kiloya düşüp sonrasında ise kendisinin istediği ideal kilosu olan 65’i kadar düşmek. Herhangi bir diyet uygulamadık kendi diyetini kendisi belirledi. Haftada 3 gün geliyordu biz 6 gün gelmesini önerdik” diye konuştu.

Mustafa Çiçek
GAZİANTEP 

Etiketler: Selma Kaya


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!