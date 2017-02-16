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7 ayda bine yakın kadınla buluşan 'Kız Kardeşim' projesi tekrar başlıyor

Türkiye'nin 7 ilinde bine yakın kadın ile buluşan 'Kız Kardeşim' projesinin 2017 eğitimleri Denizli ile başlayacağını açıkladı.

7 ayda bine yakın kadınla buluşan Kız Kardeşim projesi tekrar başlıyor

16 Şubat 2017 13:19

 Coca-Cola Türkiye ve Anadolu Vakfı desteğinin yanında yerel paydaşların işbirliğiyle hayata geçirilen Kız Kardeşim projesi, kadınların güçlenmesini, sosyal ve ekonomik alanda daha aktif rol almalarını destekliyor.

Türkiye'nin dört bir yanındaki kadınlara ulaşmayı hedefleyen Kız Kardeşim Projesi, 2017 yılı eğitimlerine Denizli ile başlayacak. Ekim 2015-Mayıs 2016 döneminde verilen eğitimler ile Kayseri, Malatya, Gaziantep, Trabzon, İzmir, Adana ve Sakarya'da ilgiyle karşılanan ve 7 ay gibi kısa bir süre bine yakın kadınına eğitim veren 'Kız Kardeşim' projesi, bu yıl da Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 15 ilde kadınlarla buluşacağı açıklandı.

Yapılan açıklamada, Denizli Ticaret Odası (DTO), Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu ve Denizli İş Kadınları Birliği Derneği'nin (DİKAB) ev sahipliğinde, Coca-Cola ve Anadolu Vakfı'nın desteğinin yanında Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) işbirliği ile 22 Şubat-7 Mart tarihleri arasında Denizli Ticaret Odası'nda gerçekleştirilecek eğitimlere 18-55 yaşları arasındaki okuryazar tüm kadınlar katılabilecek.
BÜYEM'in alanında uzman eğitmenlerinin vereceği ücretsiz eğitimlere katılmak isteyen kadınlar, 20-21 Şubat tarihlerinde Denizli Ticaret Odası'na başvurarak, programla ilgili detaylı bilgi alıp kayıt yaptırabilecek.

Proje kapsamında verilen, kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha fazla katılımını hedefleyen eğitimler, kişisel gelişimin yanı sıra iletişim, bireysel motivasyon ve etkili konuşma konularını içeriyor. 'Kız Kardeşim' projesi kapsamında geçen sene sunulan eğitim programı bu yıl bir adım öteye taşınarak,iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen kadınlara mentorluk desteği de verilecek. BÜYEM tarafından eğitim verilen iş kadınları aracılığıyla sağlanacak olan mentorluk desteğiyle, girişimci olmak ve ekonomik hayata atılmak isteyen kadınların hayallerine doğru bir adım daha yaklaşmalarına katkıda bulunulacak. 


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