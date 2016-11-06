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7 aylık doğan ikizler sağlığına kavuştu

Konya’da, 29 haftalıkken prematüre olarak dünyaya gelen ikiz bebekler, iki aylık yoğun bakım sürecinin ardından sağlıklarına kavuştu.

7 aylık doğan ikizler sağlığına kavuştu

06 Kasım 2016 11:37

Konya’da 7 yıldır çocukları olmayan Şeyma ve Ayhan Ahmet Küçükkara çiftinin erkek ve kız ikiz bebekleri, 29 haftalıkken prematüre olarak dünyaya gelince Konya Medova Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındı. Prematüre retinopatisi denilen göz problemi ile dünyaya gelen erkek bebeğe lazer tedavisi uygulandı. İkiz bebekler, iki aylık sürecin ardından sağlıklarına kavuşarak taburcu edildi.
Bebeklerin sağlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Konya Medova Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Rahmi Örs, "29 haftalık yani yaklaşık olarak zamanından iki ay önce dünyaya gelen, prematüre bebeklerimiz, yaklaşık iki aylık bir yoğun bakım sürecinden sonra bugün taburcu oluyorlar. Ailenin daha önce bebekleri yok. Prematüre bebeklerin yoğun bakım sürecinde yaşamış oldukları solunum sıkıntısı, solunum cihazına bağlı olma gibi ciddi sıkıntılı süreci atlattıktan sonra bugün, 2 bin 600 ve 2 bin 400 gram olarak taburcu oluyorlar" dedi.

Erkek bebeğin gözüne lazer tedavisi
Erkek bebeğin, erken doğumlarda meydana gelen göz problemi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Örs, "Bebeklerimiz şuan da tamamen normal ve sağlıklı bir bebek özelliklerine sahip. Sadece erkek bebeğimiz yoğun bakım sürecinde özellikle erken doğan bebeklerde önemli bir problem olan prematüre retinopatisi dediğimiz bir göz problemi açısından lazer tedavisi gördü. Şuanda tedavi sonrası kontrollerde gayet iyi durumda. Sağlıkla 2 bebeğimizi de taburcu ediyoruz" diye konuştu.
7 yıl sonra çocuk sahibi olan baba Ahmet Küçükkara (31), yaklaşık dört aydır hastaneye gidip geldiklerini ifade ederek, "İki ayımız doğum uzmanıyla geçti. İki ayda küvezde çocuklarımızla gelip gitmekle geçiyor. Hastaneden çok memnunuz" diye konuştu.
Yıllar sonra ikiz bebeklerine kavuşan Anne Şeyma Küçükkara (25) da, hastanede kendileriyle çok iyi ilgilendiklerini belirterek, "Hemşireler benden daha iyi baktılar. Bebeklerimizi bugün taburcu etmeye geldik. Çok şükür kavuşuyoruz artık. Buradakilerden bütün hastaneye çok teşekkür ederiz. Rahmi hocama çok teşekkür ediyorum, ilgilerinden dolayı. Bebeklerimle çok güzel ilgilendiler" diye konuştu. 


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