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7 aylık karısını öldüren zanlı tutuklandı

Sultanbeyli’de 7 aylık karısını sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

7 aylık karısını öldüren zanlı tutuklandı

04 Mayıs 2017 18:59

Sultanbeyli’de sabah saatlerinde eşiyle arasında anlaşmazlık olduğu iddia edilen İbrahim Ç., 7 aylık karısı Figen Ç.’yi sokak ortasında pompalı tüfekle sırtından vurarak öldürmüştü. Kısa süre içinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan zanlı İbrahim Ç. emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

Savcılık, ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı İbrahim Ç. “kasten adam öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


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