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7 ayrı suçtan aranan kişi saklandığı evde sahte ehliyet ile yakalandı

Kocaeli'de "rüşvet ve görevi kötüye kullanmak" suçlarından aranan Önder C. Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde saklandığı evde kıskıvrak yakalandı. Önder C.'nin üzerinden 1 ruhsatsız tabanca ve sahte sürücü belgesi ele geçirildi.

7 ayrı suçtan aranan kişi saklandığı evde sahte ehliyet ile yakalandı

07 Mayıs 2018 00:34

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce "rüşvet ve görevi kötüye kullanmak" operasyonu kapsamında aranan firari Önder C.'nin Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde olduğunun öğrenilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda saklandığı evde gözaltına alındı. Önder C.'nin üzerinden 1 ruhsatsız tabanca ile sahte sürücü belgesi ele geçirildi.
Önder C.'nin 7 ayrı suçtan da arandığı ve Kocaeli'de organize suç örgütü üyesi olduğu iddia edildi.  

 

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