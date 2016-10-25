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7 bin 700 metreden atlayarak rekor kırdı

Rus serbest atlayışçı Valery Rozov (51) dünyanın en yüksek altıncı zirvesi olan Cho Oyu dağının 7 bin 700’üncü metresinden atlayarak bu alanda dünya rekoru kırdı.


25 Ekim 2016 15:33

Himalayalar dağ sırasında yer alan ve dünyanın en yüksek altıncı zirvesi olan 8 bin 201 metre yüksekliğindeki Cho Oyu dağının 7 bin 700’üncü metresinden serbest atlayan Rus Valery Rozov yeryüzündeki en yüksek noktadan atlama rekorunu kırdı. Ünlü serbest atlayışçının ilk denemesi asıl atlayıştan bir hafta önce yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenmişti. Atlayış karlar eridikten sonra hava durumunun iyileşmesi neticesinde 7 bin 700 metreden gerçekleştirildi. Bu atlayış için Peru ve Fransa’da seri denemeler yapan Rozov, atlayışını daha önceden belirlenmiş 6 bin metredeki iniş noktasında bekleyen yardımcıları ile kutladı.

5 Ekim’de gerçekleşen atlayış sonrası Rozov resmi olarak onaylanmasa da kendi tarafından “Serbest atlayışta deniz seviyesi yüksekliğinde dünya rekoru” olarak adlandırdı.

21 günlük bir hazırlık sürecinin sonunda 90 saniye havada kalarak rekor kıran Rus atlayışçı, yeni rekorunu geçen sene Peru’da dağ tırmanışı sırasında hayatını kaybeden yakın arkadaşı ünlü tırmanışçı Alexander Ruchkin’e adadı. Atlayış fikrinin Ruchkin ile yaptıkları bir tırmanış sırasında doğduğunu söyleyen Rozov, “Bu atlayışı yapmayı 3 yıldır hayal ediyordum ve bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Mutluluğumun sebebi sadece dünya rekoru kırmış olmam ya da kişisel bir başarı elde etmem değil; ayrıca bu başarımı 3 yıldır bu atlayışın hayalini birlikte kurduğumuz yakın arkadaşım Ruchkin’e de adamış olmamdır” dedi.
Rozov 2013 yılında ise Everest’in kuzeyindeki Changtse dağının 7 bin 220’nci metresinden atlamıştı.
 

Etiketler: Valery Rozov


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