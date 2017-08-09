‘7 Bölge, 7 Renk’ Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı'nda

‘7 Bölge, 7 Renk Kültürler Buluşuyor’ temalı 9 günlük kampta çömlek, halı/kilim dokuma, ebru, çini, cam boyama, ahşap oymacılığı, bakır süsleme, kabak kemane, bağlama, davul-zurna, tulum ve tanbur atölyesi, sportif aktiviteler, doğa ve macera etkinlikleri, okçuluk gibi onlarca etkinlik düzenleniyor. Kampa katılan gençler akşam programlarında yöresel geceler yaparak bölgelerinin kültürlerini sahneye taşıyor. Öğrenciler etkinliklerde hem bölgelerini tanıtma hem de diğer bölgeleri tanıma şansını yakalamış oluyor, atölyelerde el sanatlarını öğrenme ve geliştirme fırsatı yakalıyor.

"Gençlerimiz, farklılıkları kültürel zenginliğe dönüştürüyor"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, kampın kültürel kaynaşma sağladığını söyledi. Başkan Yazıcı, "7 farklı bölgenin tarihi ve kültürel yapısı, geleneksel el sanatları ve sahne sanatları gibi alanlarda bir dizi etkinlikle kültürleri buluşturuyoruz. Milli birlik ve beraberliğimizi, kültür, sanat ve spor faaliyetleri ile pekiştiriyoruz. Kampa katılan gençlerimiz, farklılıkların kültürel zenginliğe dönüştüğünü tekrar göstermiş oldular" dedi.

