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7 camiyi soyan Suriyeli yakalandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7 farklı camiden hırsızlık yaptığı iddia edilen Suriyeli, polisin düzenlediği baskınla kıskıvrak yakaladı.

7 camiyi soyan Suriyeli yakalandı

28 Ekim 2017 10:10

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede peş peşe camilerden hırsızlık olaylarının failini yakalamak üzere özel bir çalışmaya imza attı. Ekipler, ilk olarak camilerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızlık anına ait görüntülere ulaşan ekipler, camilerden bazılarında güvenlik kamerası olmaması üzerine hırsızın geliş ve gidişi sırasında kullanabileceği caddelerde bulunan iş yerlerinin kameralarını da kontrol etti. Polis ekiplerinin yaptığı bu detaylı çalışmalar sonucunda toplam 7 ayrı camiden ısıtma cihazı, ses sistemi, ışıldak, kablo ve halı çalan kişinin Suriye uyruklu A.H. olduğu belirlendi. 

Polis ekipleri, adresini belirlediği A.H.’nin evine baskın düzenledi. Camilerden çalınan eşyalar da şüphelinin ikametinde yapılan aramada ele geçirildi. A.H. isimli Suriyeli, çaldığı iddia edilen eşyalarla birlikte Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Çalınan malzemeler, cami imam hatiplerine teslim edilirken hırsızlık şüphelisi A.H.’nin sorgusunun sürdüğü; işlemlerin tamamlanmasının ardından da adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

Murat Sürücü

Etiketler: cami, hırsız, Suriyeli

 

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