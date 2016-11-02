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7 canlı bomba malzemesi ele geçirildi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 DAEŞ üyesinin evinde yapılan aramalarda 7 canlı bomba yapılacak malzemenin yanı sıra Fetullah Gülen kitapları çıktı.

7 canlı bomba malzemesi ele geçirildi

02 Kasım 2016 15:58
7 canlı bomba malzemesi ele geçirildi - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan DAEŞ operasyonu kapsamında 3 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 adet hassas terazi, 1 adet kimya sodyum hidroksit kutusu, fazla miktarda beyaz renkli yumuşak sabunsu madde, 50 santimetre uzunluğunda sargı teli, 2 adet yeşil renkli buton, iki adet küçük boy devre pili, çeşitli elektronik entegreler ile devre çizimleri, kimyasal madde, mukava, folyo ele geçirildi.

Diğer yandan soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda üyelere ait Bilecik’te bulunan bir köy evinde bomba yapmada kullanılan battaniye sarılı 43 kilogram amonyum nitrat, 16 adet dinamit lokumu, 47 kapsül, saniyeli ve infilaklı fünyeler, 12 kilogram tüp elde edildi.

Yakalanan malzemeler ile yaklaşık 7 canlı bombanın hazırlanabileceği öğrenildi. Gözaltına ki şüphelilerin sorgularının sürdüğü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. 

Aydın Sarıoğlu - Mehmet Sıddık Yeşilırmak


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