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7 Ekim 2016 yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul'un batı çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

7 Ekim 2016 yurtta hava durumu

07 Ekim 2016 08:11

 Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeyi ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul'un batı çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 1 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney, iç ve batı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta, gece saatlerinde kuzeybatı kesimlerde kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu 25
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 24
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kıyıları yer yer çok bulutlu 27
Adana: Az bulutlu ve açık 31
Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu 26
Antalya: Az bulutlu ve açık 27
Samsun: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu 23
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 23
Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 23
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31 

Etiketler: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağmur


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