7 Ekim bugün hava nasıl olacak? Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 23

İstanbul: Az bulutlu ve açık 24

İzmir: Az bulutlu ve açık 25

Adana: Az bulutlu ve açık 32

Bursa: Az bulutlu ve açık 24

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Az bulutlu ve açık 24

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20

Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 19

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra parçalı bulutlu 31