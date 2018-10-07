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7 Ekim bugün hava nasıl olacak? Yurtta hava durumu

7 Ekim bugün hava nasıl olacak? Yurtta hava durumu
7 Ekim bugün hava nasıl olacak? Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 23
İstanbul: Az bulutlu ve açık 24
İzmir: Az bulutlu ve açık 25
Adana: Az bulutlu ve açık 32
Bursa: Az bulutlu ve açık 24
Antalya: Az bulutlu ve açık 30
Samsun: Az bulutlu ve açık 24
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20
Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 19
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra parçalı bulutlu 31  

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