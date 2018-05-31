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7 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, haklarında yakalama kararı çıkarılan 14 FETÖ şüphelisinden 7'sinin yakalandığını duyurdu.

7 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

31 Mayıs 2018 10:28

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışırken ihraç edilen 8'i aktif çalışmakta olan 4'ü emekli ve diğer 2 kişi olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve iltisaklı oldukları gerekçesi ile 31/05/2018 günü gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden 7'sinin gerçekleştirilen operasyon ile gözaltına alındığı bildirildi. Firari şüphelilerin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

 

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