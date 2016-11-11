MEPAŞ endeks okuma görevlilerinin müftülük caddesi üzerinde bulunan CHP’ye 7 gün ara ile yazdığı iki fatura bedeli tepki ile karşılandı.

Alınan bilgiye göre Müftülük Caddesi üzerinde bulunan Cumhuriyet Halk Partisine MEPAŞ görevlileri tarafından 08.11.2016 ve 01.11.2016 tarihli aynı aya ait iki fatura yazıldı.

CHP'li yetkililer, “Aynı ay tarihli iki fatura geldi. Şimdi biz muhasebe servisimize de hangisini ödeteceğimizi bilmiyoruz. Elektrik dağıtım hizmetlerinden sadece siyasi teşkilatlanmalar değil, Kırşehir’de halkın geneli muzdarip, parti teşkilatımıza gelen faturalara yasal yollarla itiraz edeceğiz. Daha öncede bu şekilde aynı ay tarihli birkaç fatura bedeli ödedik.”dediler.

MEPAŞ yetkilileri ise konu ile ilgili yaptıkları açıklamada, sayaç değişimi nedeni ile böyle bir durumun ortaya çıkmış olabileceğini değişen sayaçla bir önceki fatura bedelinin yeni aya aktarıldığını belirtti.

Enderhan Öz