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7 ilde 22 milyonluk uyuşturucu ele geçirildi

7 ilde 22 milyonluk uyuşturucu ele geçirildi
7 ilde 22 milyonluk uyuşturucu ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğünce Adana merkezli 7 ilde yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 22 milyon lira olan 1 milyon 459 bin 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 19 Ekim Cuma günü, uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik Adana merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi. 

Soruşturma kapsamında, operasyon aşamasına kadar gerçekleştirilen 4 ayrı ön ara yakalamada, piyasa değeri yaklaşık 22 milyon lira olan toplan 1 milyon 459 bin 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca şüphelilere yönelik yapılan operasyon sırasında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde ikamet eden şüpheli M.Ö.'nün ikametinde yapılan aramada 70 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, operasyon kapsamında 23 şüpheli göz altına alındı.  

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