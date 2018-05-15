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7 ilde 34 askere gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ mensuplarına yönelik yürütülen operasyonda Ankara merkezli 7 ilde 34 asker hakkında gözaltı kararı verdi.

7 ilde 34 askere gözaltı kararı

15 Mayıs 2018 09:29

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli bazı askerlerin FETÖ’nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon yöntemiyle haberleştikleri tespit edildi. FETÖ ile irtibatları tespit edilen halen aktif görevde 4 albay, 2 yarbay, 9 binbaşı, 13 yüzbaşı, 3 üsteğmen ve haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 2 binbaşı ve 1 yüzbaşı olmak üzere toplam 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemleri Ankara ve 6 ilde devam ediyor.  

 

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