7 ilde 34 askere gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli bazı askerlerin FETÖ’nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon yöntemiyle haberleştikleri tespit edildi. FETÖ ile irtibatları tespit edilen halen aktif görevde 4 albay, 2 yarbay, 9 binbaşı, 13 yüzbaşı, 3 üsteğmen ve haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 2 binbaşı ve 1 yüzbaşı olmak üzere toplam 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemleri Ankara ve 6 ilde devam ediyor.