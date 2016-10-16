Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. 19 Ekim 2016 tarihinde 'Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları' dolayısıyla elektrik kesintisi yaşanacak il ve ilçelerin listesini yayımladı. Açıklamaya göre elektrik kesintisi yaşanacak il ve ilçeler şu şekilde:

Ankara

Ankara ili Altındağ İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Beşikkaya Mahallesi 1968 - 1957 - 1958 -1961 - 1960/1 - 2008 - 2010 - 2014 - 2015 - 2015/1 - 1337/1 - 2030 - Karapürçek - 1959 - 1960 - 1966/3 - 1966/9 - 2011 - 2012 -2009 - 1960/1 - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara ili Altındağ İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Beşikkaya Mahallesi 1944 - 1945 - 1949 -1951 - 1967 - 1956 - 1955 - 1966 - Orhan Kemal - Karapürçek - 1890 - 1946 - 1947 - 1965/1 - 1959 - 1953 - Sokak/Sokaklarına Çamlık Mahallesi 1888 - Orhan Kemal - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara ili Altındağ İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Beşikkaya Mahallesi 1968 - 1957 - 1958 -1961 - 1960/1 - 2008 - 2010 - 2014 - 2015 - 2015/1 - 1337/1 - 2030 - Karapürçek - 1959 - 1960 - 1966/3 - 1966/9 - 2011 - 2012 -2009 - 1960/1 - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara ili Altındağ İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Beşikkaya Mahallesi 1944 - 1942 - 1945 -1945/1 - 1968/1 - 1968 - 1966/5 - 1949 - 1967 - 1966 - 1890 - 1946 - 1947 - 1965/1 - 1952 - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara ili Altındağ İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Beşikkaya Mahallesi 1944 - 1945 - 1949 -1951 - 1967 - 1956 - 1955 - 1966 - Orhan Kemal - Karapürçek - 1890 - 1946 - 1947 - 1965/1 - 1959 - 1953 - Sokak/Sokaklarına Çamlık Mahallesi 1888 - Orhan Kemal - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara ili Beypazarı İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Hacıkara Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara ili Çankaya İlçesine 09:00 - 14:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi İnkılap - Bayındır 1 Mithatpaşa - Tuna - sokak/sokaklarına sağlık mahallesi tuna sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara ili Çubuk İlçesine 09:00 - 14:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Yavuzselim Mahallesi Çeltik - Reşadiye - Sümbül - Badem - Gonca - Can - Tefekkür - Zümrüt - Zümrüt 2 - Hazan - Hükümet(1.Kısım) - Gazi Emir - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara ili Elmadağ İlçesine 09:30 - 17:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Kayadibi Mahallesi Kayadibi - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara ili Etimesgut İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Ahi Mesut Mahallesi 2179 - 1782 - 1771 - 1783 - 1789 - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara ili Gölbaşı İlçesine 09:00 - 12:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Hacımuratlı Mahallesi Hacımuratlı - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara ili Gölbaşı İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle İncek Mahallesi Kızılcaşar Mahallesi - 2694 - 2693 - 2700 - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara ili Keçiören İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Kanuni Mahallesi 886/1 - 801/6 - Demirciler - Ümitova - 878 - 879 - 874 - 872 - 897 - 876 - 875 - 871 - 845 - Sokak/Sokaklarına Yeşilöz Mahallesi 1977/2 - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara ili Keçiören İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Kanuni Mahallesi 801/7 - 802/1 - 836/3 -836/4 - 836/5 - 836/1 - 836/8 - 833/1 - 840/4 - Osmangazi - Başkent - Ümitova - 841 - 897 - 895 - 836/7 - 857 - 853 - 844 - 793- 858 - 846 - 854 - 840/2 - 840/3 - 871 - 866 - 865 - 860 - 856 - 843/1 - 896 - 840/1 - 847 - 851 - 855 - 848 - 852 - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara ili Keçiören İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Bağlum Güzelyurt Mahallesi Güzeltepe - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara ili Mamak İlçesine 09:30 - 17:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle General Zeki Doğan Mahallesi 538 - 514 - 524 - 494 - 530 - 531 - 533 - 534 - 521 - 520 - 537 - 542 - 540 - 540/1 - 543 - 549 - 1062 - 901 - 886 - İmam Alim Sultan - 518 - 553/1 - 553 - 529 - 532 - 519 - 522 - 536 - 544 - 508 - 541 - 899 - Sokak/Sokaklarına Şahintepe Mahallesi Natoyolu - 642 - 669 -671 - 673 - 674 - 676 - 666 - 678 - 679 - 677 - 665 - 652 - Hocalı - 670 - 672 - Anadolu - 662 - 680 - 651 - 684 - 681 - 668 sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara ili Mamak İlçesine 09:30 - 17:30 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Akşemsettin Mahallesi 1081 - 1080 - 1089 - 1122/13 - 1122/14 - 1122/18 - 1122/12 - 1078 - 1074 - 1122/10 - 1122/6 - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara ili Mamak İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Durali Alıç Mahallesi 933 - 925 - 934 - 931- 938 - 927 - 936 - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara ili Mamak İlçesine 09:30 - 17:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Boğaziçi Mahallesi Neşet Ertaş - Sokak/Sokaklarına Durali Alıç Mahallesi 932 - Neşet Ertaş - 931 - 938 - Şehitler - Sokak/Sokaklarına Fahri Korutürk Mahallesi Neşet Ertaş - 908/1 - 919 - 846 - 891 - 899/1 - 892 - 896 - Şehitler - 895 - 892/1 - 897 - 892/3 - 895/1 - 904 - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara ili Pursaklar İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Merkez Mahallesi Emek - Sokak/Sokaklarına Tevfik İleri Mahallesi Yıldız - Zekibey - İlim - Sevgi - Cemil Bey - Nilüfer - Yıldırım - Aynur - Gönül - Tuğba - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara ili Sincan İlçesine 09:00 - 15:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Atatürk Mahallesi Ankara - Sokak/Sokaklarına Gazi Mahallesi Gazi Mustafa Kemal - Osman Tamer - Ali Şahin - Sokak/Sokaklarına Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet - Temel - Ertuğrul Gazi - Sokak/Sokaklarına İstiklal Mahallesi Hürriyet - Sarı Meşe - Sokak/Sokaklarına İrfan Züm - Aziz - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara ili Sincan İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Menderes Mahallesi 801 - 792 - Sokak/Sokaklarına 29 Ekim Mahallesi 789 - Yavuz Sultan Selim - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara ili Sincan İlçesine 09:00 - 10:30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Ahi Evran Mahallesi 196 - 195 - 197 - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara ili Sincan İlçesine 11:00 - 12:30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Ahi Evran Mahallesi 200 - 198 - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara ili Sincan İlçesine 14:00 - 16:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Ahi Evran Mahallesi 201 - 202 - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara ili Sincan İlçesine 10:00 - 18:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Törekent Mahallesi 259 - 260 - 261 - 269 -268 - 277 - 274 - 290 - 298 - 265 - 284 - Ahmet Kabaklı - 262 - 295 - 253/1 - 263 - 256 - 257 - 272 - 264 - 250 - 255 - 275 - 258 - 276 - 255/1 - 267 - 253 - Sokak/Sokaklarına Mevlana Mahallesi 449 - 447 - 430 - 426 - 424 - Ahmet Kabaklı - 414 - Ahmet Andiçen - 443 - 425 - 428 - 423 - 450 - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara ili Yenimahalle İlçesine 10:00 - 18:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Avcılar Mahallesi 1037 - 1042 - 1035 - Karahöyük - 1023/1 - Akgüvercin - Sokak/Sokaklarına Barıştepe Mahallesi 737 - 785 - 792- Piri - 791 - 787 - 788 - Sokak/Sokaklarına Burç Mahallesi Piri - 726 - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara ili Yenimahalle İlçesine 10:00 - 18:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Barıştepe Mahallesi Demirdağ - 737 - 779 - 785 - 768 - 783 - 779/2 - Akgüvercin - 773 - 791 - 787 - 781 - Sokak/Sokaklarına Kaletepe Mahallesi Demirdağ - 856 - 848 -859 - 768 - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara ili Yenimahalle İlçesine 10:00 - 18:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Burç Mahallesi Karahöyük - Seval - Sorgun - 717 - 696 - 721 - Nilüfer - 713 - Çiğdemtepe Mahallesi Değirmen Dere - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Bartın

Bartın ili Amasra İlçesine 09:00 - 12:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Çakrazova Köyü Merkez Mahallesi Hatipler Köyü Dindar Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Bartın ili Amasra İlçesine 13:00 - 16:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Aliobası Köyü Merkez Mahallesi Göynük Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Bartın ili Merkez İlçesine 01:00 - 05:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Gölbucağı Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı - 108. - Eski Cephanelik - Sokak/Sokaklarına Kemer Köprü Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Bartın ili Merkez İlçesine 09:00 - 13:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Tabanözü Köyü Horna Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Bartın ili Merkez İlçesine 11:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Geriş Köyü Yukarı Mahallesi Aşağı 2 Mahallesi Mollabekir Mahallesi Yanaz sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Bartın ili Merkez İlçesine 11:00 - 16:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Arıt Bucak Arıt Köyü Menteşpiri Mahallesi Arıt Bucak 2 Nolu - Arıt Bucak Bilal - Arıt Bucak Değirmenciler - Arıt Bucak Kadıoğlu - Arıt Bucak Molla - Arıt Bucak Megellioğlu - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Bartın ili Ulus İlçesine 09:00 - 14:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Kaldırım Mahallesi Yeni Pazar Yeri - Atatürk- Cumhuriyet - Hürriyet - Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın - Okçular - Ozan - Uğur Mumcu - Belde - Eski Pazar Yeri - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Bartın ili Ulus İlçesine 08:30 - 16:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Gökpınar Köyü Kadirağa Mahallesi Camiyanı Merkez Mahallesi Karadayılar Mahallesi Lafazanlar Mahallesi Şirinler Aşağı Avlu Mahallesi Yukarı Avlu Mahallesi Dana Gölü Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Bartın ili Ulus İlçesine 09:30 - 17:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Balıcak Köyü Yukarı Mahallesi Aşağı Mahallesi Çamçı Mahallesi Üçpınar Mahallesi Değirmenönü Mahallesi Cebeci Mahallesi Dodurga Merkez Mahallesi Ediler Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Çankırı

Çankırı ili Ilgaz İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Belören Bucak Kızılıbrık Köyü Mahallesi Belören Bucak sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Çankırı ili Merkez İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Buğday Pazarı Mahallesi Şehit Uğur Hiçyılmaz - Beşkavaklar - Kayısı - Nar - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Çankırı ili Merkez İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Buğday Pazarı Mahallesi Çınar - Şehit Uğur Hiçyılmaz - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Karabük

Karabük ili Safranbolu İlçesine 09:00 - 15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Akören Köyü Mahallesi Çavuşlar Merkezmahallesi Köprübaşı Mahallesi Eyciler Mahallesi Kabakçıoğlu Mahallesi Yukarı Çavuşlar Mahallesi Çerçen Karataş Mahallesi İrezlimahallesi Aşcıoğlu Mahallesi Aşağı Mahallesi Çıraklar Davutobası Çaydüzü Mahallesi Geren Mahallesi Gündoğan Mahallesi Hacılarobası Harmancık Şamlar Mahallesi Kadıbükü Bağcılar Mahallesi Köprü Yanı Mahallesi Karacatepe Ömer Sofu Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Kastamonu

Kastamonu ili Araç İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle İğdir Bucak Yeşilova Köyü Merkez Mahallesi İğdir Bucak sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Kastamonu ili Çatalzeytin İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Merkez Mahallesi Atatürk - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Kastamonu ili Daday İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Aktaştekke Köyü Meyre Mahallesi Gökören Köyü Alınca Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Kastamonu ili Daday İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Uzbanlar Köyü Merkez Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Kastamonu ili İhsangazi İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Çatalyazı Köyü Sinderler Mahallesi İmam Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Kastamonu ili İhsangazi İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Kayapınar Köyü Hatip Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Kastamonu ili İhsangazi İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Çatalyazı Köyü Buğdüz Mahallesi Kayamahallesi Köseler Mahallesi Sinderler Mahallesi İmam Mahallesi Şeyh Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Kastamonu ili İnebolu İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Atabeyli Köyü Çorak Mahallesi Karşı Mahallesi Merkez Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Kastamonu ili Merkez İlçesine 09:00 - 15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şahin - Mert - Hayri Darende - Narin - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Kastamonu ili Seydiler İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Çiğilerik Köyü Demiroğlu Mahallesi Hatıp Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Kırıkkale

Kırıkkale ili Çelebi İlçesine 09:00 - 16:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Halildede Köyü Mahallesi Kaldırım Mahallesi-Kalmertaş Mermer-Çelebi Belediyesi Su Pompası sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Kırıkkale ili Delice İlçesine 13:30 - 16:30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Aktepe Mahallesi Aydoğan - Sokak/Sokaklarına Cumhuriyet Mahallesi Aktaş - İstiklal - Sokak/Sokaklarına Gündüz Mahallesi 4 - Karanfil - Medeniyet - Tekpınar - Sokak/Sokaklarına Hürriyet Mahallesi Medeniyet - Kağlar - Camii - Kazım Karabekir - İnönü - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Kırıkkale ili Merkez İlçesine 09:00 - 16:30 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Kurtuluş Mahallesi Samsun - 732 - Şair Nedim - 740 - 738 - 739 - 727 enerji verilemeyecektir. Kırıkkale ili Merkez İlçesine 09:00 - 16:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Sanayi Mahallesi 1511 - 1512 - 1515 - 1517 - 1520 - 1514 - 1343 - 1344 - 1351 - 1354 - 1355 - 1356 - Ş.Murat Çetin - Malazgirt - 1350 - 1341 - 1345 - 1346 - 1347 - 1348 - 1349 - 1352 - Doğu - Dede Korkut - 1500 - 1506 - Mustafa Keskin - 1467 - 1488 - 1507 - 1513 - 1518 - 1476 - 1489 - 1466 - 1480 - 1484 - 1486 - 1494 - 1495 - 1501 - 1491 - 1493 - 1492 - 1508 - 1334 - 1392 - İmamoglu - 1331 - 1338 - 1332 - 1329 - 1335 sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Kırıkkale ili Sulakyurt İlçesine 09:00 - 17:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Danacı Köyü Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak

Zonguldak ili Alaplı İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Bektaşlı Köyü Cinler mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Zonguldak ili Devrek İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Karşıyaka Mahallesi Zübeyde Hanım - Sokak/Sokaklarına Ağalar Mahallesi S.S.Güçlüler Yapı Koop. - Dr.Veysel Atasoy - İpçiler - 40 Evler - Bağlık Başı - S.S.Fazilet Yapıkoop. - Ağalar - S.S.100 Evler Yapı Koop. - Şirinevler - Sahil - Fener - Mehmet Akif Ersoy - 719 Nolu - 736 Nolu - 737 Nolu - 727 Nolu - 729 Nolu - 745 Nolu - 746 Nolu - Sokak/Sokaklarına Eski Mahallesi Ankara Asfaltı- Eski Cami - Hamam sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Zonguldak ili Ereğli İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Çayırlı Köyü Yeni Mahallesi Merkez Mahallesi İmranlar Osmanlar Kalaycılar Mahallesi Zındancılar Ormanlı Toyfanlı sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Zonguldak ili Ereğli İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Bağlık Mahallesi Hacı Abdurrahman - Forteks Sitesi - Hacı Abdurhman Doğakent - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Zonguldak ili Ereğli İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Keşkek Köyü Merkez Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir. Zonguldak ili Merkez İlçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Asma Mahallesi Dağbaca - Güntepe - Sokak/Sokaklarına Bağlık Mahallesi Güntepe - Kuru Çeşme - Bülbül - Florya - Necati Duman - Güntepe Kümesi - Sokak/Sokaklarına Baştarla Mahallesi Dilaver Mahallesi Meşe - Pilot Yusuf Dal - Şehit Güngör Tuncel - Güntepe - 420. - Erbaylar - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Uğur Kan Yüksek