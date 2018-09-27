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7 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

7 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
7 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Kilis’te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgüt içerisinde bölge talebe mesulü (BTM) olarak görev yapan ve aralarında örgütün gizli haberleşme aracı olan Bylock programı kullanıcısı olduğu belirlenen şahıslarla, yine örgüt tarafından özel olarak seçilerek eğitim kamplarına alınan, örgütün yardımlarıyla askeri okullara yerleştikleri tespit edilen toplam 13 şüpheliye yönelik olarak 25 Eylül'de Kilis merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda şüphelilerden 12'si yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ile ilgili tahkikat devam ederken, firari şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.  

Mehmet Ali Dağ
 

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