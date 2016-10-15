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7 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Siirt merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına yakalandı.

7 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

15 Ekim 2016 17:45

Siirt Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında; firari olarak aranmakta olup yerleri tespit edilen şüpheli şahısların adreslerinde adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden, eş zamanlı olarak Siirt Merkezli toplam 7 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında bir emniyet müdürü, bir emniyet amiri, bir polis memuru, 3 sağlık çalışanı, 4 öğretmen ve bir özel yurt müdürünün bulunduğu toplam 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı” denildi.

Etiketler: fetö, Siirt


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