Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimleri ile Göller Yöresinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde ve gece saatlerinden sonra Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa), zamanla Marmara ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli olarak (40-60Km/sa) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 19

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 23

İzmir: Parçalı, zamanla çok bulutlu 23

Bursa: Parçalı bulutlu (Bu sabah saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.) 24

Adana: Parçalı bulutlu 25

Antalya: Parçalı çok bulutlu 23

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 24

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 22

Erzurum: Parçalı bulutlu 11

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 20

