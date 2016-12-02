Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Dere Mahallesi 4143. Sokak'ta meydana gelen olayda, Y.E.'nin girdiği bunalım sonrasında, oturdukları apartmanın 7. katındaki dairenin penceresinden atladığı öğrenildi. Y.E. olay yerinde hayatını kaybederken, yapılan inceleme sonrasında cenazesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, Y.E.'nin sosyal paylaşım sitesindeki hesabından en son gece saat 01.53'te, "O zaman yaşamak için ölmek gerek" mesajını paylaştığı belirlendi.