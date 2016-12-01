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7. kattan beton zemine çakılan şahıs feci şekilde can verdi

Aydın'ın Nazilli İlçesinde 7 katlı apartmanın çatı katından beton zemine düşen şahıs, feci şekilde can verdi.

7. kattan beton zemine çakılan şahıs feci şekilde can verdi

01 Aralık 2016 08:17

Olay, bu gece saat 04:00 sıralarında Dörtyol Kavşağı çevresinde bulunan 7 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Denizli'de yaşayan evli ve 1 çocuk babası Turgay Munduz (34) apartmanın 7. katından beton zemine düştü. Büyük bir gürültüyle yere çakılan Munduz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Apartman sakinlerinin durumu 155'e bildirmesiyle olay yerine giden polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerini aldı. Karşı apartmandan adamın atlama anını gördüğünü söyleyen 2 genç, karakola götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında Munduz'un cesedi Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, Turgay Munduz'un polis kayıtlarına göre; 2015'te intihara teşebbüs ettiği daha önce ise hırsızlık ve yaralama gibi çeşitli suçlardan yargılandığı bilgisine ulaşıldı. Polis, şüpheli şahsın apartmana hırsızlık ya da intihar etme amacıyla girdiği şüphesi üzerinde duruyor. 

Veysel Karahan


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