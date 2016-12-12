Edilinilen bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar tarafından 100. dönem kaymakamlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Tokat'a davet edilen kaymakamların ifadesi alınarak mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 22 kaymakamdan 7'si tutuklanırken, 15'i adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklanan kaymakamların isimleri açıklanmazken, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı basın açıklaması yapılacağı bildirildi.

FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma devam ediyor.

Nurhan İçmez