Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » 7 kişilik aile, kış günü yangında evsiz kaldı

7 kişilik aile, kış günü yangında evsiz kaldı

Kastamonu’da sobadan çıktığı tahmin edilen yangında iki katlı ahşap bina küle döndü. Evde ikamet eden 7 kişilik aile, kış günü evsiz kaldı.

7 kişilik aile, kış günü yangında evsiz kaldı

22 Aralık 2016 17:50
7 kişilik aile, kış günü yangında evsiz kaldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’ya merkeze bağlı Alpaslan köyünde Adem Yoldaşoğlu’na ait iki katlı yarı ahşap binada yangın çıktı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında, alevler kısa sürede tüm evi kapladı. Komşularının da yardımıyla evde yaşayan yaşlı kadın, yangından güçlükle kurtarıldı. Yapılan ihbarın üzerine yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek diğer evlere sıçramasını engelledi. İtfaiye ekiplerine, Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerde destek verdi. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınamayan yangında, iki katlı ahşap ev tamamen yanarak küle döndü.
Kış günü yangında evini kaybeden Adem Yoldaşoğlu’nun, evde eşi, annesi ve 4 çocuğuyla birlikte yaşadığı öğrenildi. 

Vedat Yunus İkizoğlu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç