Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’ya merkeze bağlı Alpaslan köyünde Adem Yoldaşoğlu’na ait iki katlı yarı ahşap binada yangın çıktı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında, alevler kısa sürede tüm evi kapladı. Komşularının da yardımıyla evde yaşayan yaşlı kadın, yangından güçlükle kurtarıldı. Yapılan ihbarın üzerine yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek diğer evlere sıçramasını engelledi. İtfaiye ekiplerine, Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerde destek verdi. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınamayan yangında, iki katlı ahşap ev tamamen yanarak küle döndü.

Kış günü yangında evini kaybeden Adem Yoldaşoğlu’nun, evde eşi, annesi ve 4 çocuğuyla birlikte yaşadığı öğrenildi.

Vedat Yunus İkizoğlu