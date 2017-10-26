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7 kişilik Suriyeli aileyi bıçak ve silah zoruyla gasp ettiler

Kendilerini polis olarak tanıtıp 7 kişilik Suriyeli ailenin evine giren 5 gaspçı, anne baba ve çocuklarının ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra, bıçak ve silah zoruyla evde bulunan 2 bin 300 TL para, 60 karton sigara ve 3 telefonu gasp etti.

7 kişilik Suriyeli aileyi bıçak ve silah zoruyla gasp ettiler

26 Ekim 2017 02:05

Olay Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi fedai Mehmet caddesi üzerindeki iki katlı evin alt katında meydana geldi. Edilen bilgilere göre, 2 katlı evin alt katında oturan Suriyeli ailenin kapısını çalarak kendilerini polis olarak tanıtan 5 kişi, içeri girdikten sonra Baba Ali Boşnak, Anne Sihem Boşnak ve Çocukları 15 yaşındaki Mustafa ile 11 yaşındaki Halife’nin ellerini ve ayaklarını silah ve bıçak zoruyla bağladı. Daha sonra ailenin 9 yaşındaki oğlu Ali ile 5 Yaşındaki Ammar’ın boğazına bıçak dayayarak para ve altın istediler. Gaspçılar, Babanın yanında bulunan 2 bin 300 TL ile 60 karton sigara ve evde bulunan 3 telefonu alıp kaçtılar. Elleri ve ayakları bağlı şekilde pencereden yardım isteyen aileye, üst katta oturan komşuları koştu. 155'in aranmasıyla olay yerine gelen polisler, gaspçıların yakalanması için çalışma başlattı.
Gaspçılar Suriyeli
Baba Ali Boşnak, zanlıların 5 kişi olduklarını ve kapıyı çalarak kendilerini polis olarak tanıttığını söyledi. Ayrıca gaspçıların Suriyeli olduğunu ifade eden Boşnak, Gaspçıların Arapça konuştuğunu ve şivelerinden Suriyeli olduklarının belli olduğunu ifade etti.
 

 

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