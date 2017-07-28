7 kişinin öldüğü göçmen faciası adeta ‘geliyorum’ demiş

Edinilen bilgiye göre, Yunanistan adalarına kaçmaya çalışan 17 göçmen, insan kaçakçılarıyla anlaştı. Yüklü miktarda para veren Suriye, Irak ve Afganistan uyruklu göçmenler, hareket saati geldiğinde Çeşme ilçesindeki Eşek Adası yakınlarına geldi. Göçmenler, 5-6 kişilik tekneye tahminlere göre 17 kişi bindi.

Hava çok bozuktu

Yanlarındaki can yelekleriyle tekneye binen göçmenler, havanın bozuk olmasına rağmen ölüm yolculuğuna çıktı. Göçmenlerin yavaş yavaş ilerleyerek 2 mil karadan uzaklaşmasının ardından birden fırtına çıktı. Sallanan teknedeki göçmenler korku dolu anlar yaşarken, 3 metrelik tekne alabora oldu.

Tam bir can pazarı yaşandı

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu teknede can pazarı yaşandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, acı manzarayla karşılaştı. Sahil güvenlik, yaptığı incelemede 4’ü çocuk 1’i kadın olmak üzere toplamda 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer kurtulan göçmenler de teker teker bota alınarak ilk müdahale yapıldı.

Facia ‘geliyorum’ demiş

Kurtulan göçmenlerden 9'u Çeşme Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Göçmenlerin alınan ilk ifadelerine göre de bir veya iki kişinin kayıp olabileceği belirtildi. Cenazelerden 3’ü Çeşme Devlet Hastanesi morguna, diğerleri de İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Ölüm yolculuğuna çıkılan 3 metrelik tekne ise Çeşme İskelesine çekildi. 3 metre olan ve azami 5-6 kişilik tekneye toplamda 17 kişinin binmesi ise facianın adeta ‘geliyorum’ dediğini gözler önüne serdi.

Hakan Gözalan - İsa Atagöz - Sinan Yeniçeri