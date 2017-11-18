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7 kişinin yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Aksaray’da bir tır ile iki otomobilin karıştığı ve 7 kişinin yaralandığı trafik kazasında 1 kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

7 kişinin yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

18 Kasım 2017 03:55
7 kişinin yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Kaza, Aksaray-Ankara karayolunun 13’üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Aksaray istikametine seyreden Oğuzhan K. (23) idaresindeki 06 EB 8451 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden Hasan D. idaresindeki 34 HZ 9723 plakalı tıra arkadan çarptı. Ardından hızını alamayan otomobil karşı şeride geçerek Ankara istikametine seyreden Murat M. (30) idaresindeki 68 DD 075 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası her iki otomobil de adeta hurdaya dönerken, otomobilin sürücüleri ve otomobillerde yolcu olarak bulunan Rahime M. (49), M.E.M. (2), Meryem M. (22), A.M.M. (5), Adnan Mutlu (54) olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Adnan Mutlu (54) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Etiketler: aksaray, kaza, TIR

 

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