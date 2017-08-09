7 kişinin yaralandığı minibüs kazası kamerada

Kaza, geçtiğimiz 2 Temmuz’da, Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi 7045 Sokak’ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Uğur Kayaoğlu yönetimindeki 20 M 0719 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, kavşaktan çıkarak, Şaban Acar kontrolündeki 20 BKP 04 plakalı otomobile çarpmıştı. Kazadan sonra yana devrilen minibüs, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabilmişti. Kazada, şoförle birlikte yolcu minibüsünde bulunan 7 kişi hafif yaralanmıştı.

Yolcu minibüsünün kaza anı, aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kayıtlarda, minibüsün önce otomobile ardından refüje çarpıp, yan yatığı görülüyor. Kazanın ardından minibüstekilerin büyük panik yaşadığı ve bağrışmaları kamera tarafından kaydediliyor.

Medeni Topaloğlu