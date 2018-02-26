7 maçta sadece 1 puan

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Akın Çorap Giresunspor, 24. hafta müsabakasında İstanbul’da Ümraniyespor’a da 1-0 mağlup olarak üst üste aldığı 5. yenilgi ile çöküşünü sürdürdü. Son 7 maçta ise sadece 1 puan alabildi.

YILMAZ VURAL DA ÇARE OLAMADI

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural ile 8 Şubat’ta anlaşmaya varan Çotanaklar 23 Şubat’ta ise yollarını ayırdı. 16 günlük sürede Giresunspor ile 3 maça çıkan Yılmaz Vural da Karadeniz temsilcisini puanla tanıştıramadı.

Giresunspor ligdeki son 7 maçında sadece 1 puan çıkartarak hem şampiyonluk hattından uzaklaştı hem de Play-Off şansını düşürdü. Sıralamada hızla gerileyen yeşil-beyazlılar, ligin bitimine 10 hafta kala küme düşme potasındaki takımların seviyesine indi. Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, kötü gidişata dur demek adına yönetim kurulu ile beraber ciddi kararlar alınması beklenirken Yılmaz Vural’ın takımdan gönderilmesinin ardından teknik direktör arayışlarına hız verildiği öğrenildi.

Çotanaklar’ın ligde oynadığı ve son saniye golleriyle mağlup olduğu İstanbulspor maçı sonrası istifa eden Metin Diyadin ile yeniden görüştüğü iddia edilirken gündemdeki bir diğer isim ise Hakan Kutlu oldu.

Ligin ikinci devresi kaleci Ahmet Şahin ile anlaşmaya varan Giresunspor, ligin ilk yarısı kaleyi koruyan Anıl Atağ’ı kulübeye çekti.

22 Mart’ta 40 yaşına girecek olan tecrübeli kaleci Ahmet Şahin ligde 18. haftadan itibaren görev aldığı 7 maçta kalesinde 12 gol gördü. Ligin ilk yarısı boyunca kaleyi koruyan 28 yaşındaki Anıl Atağ ise kalesinde 15 gol gördü.

Akın Çorap Giresunspor’un son 7 haftası ise şu şekilde geçti:

18. hafta Giresunspor: 0 - Boluspor: 2

19. hafta Adanaspor: 1 - Giresunspor: 1

20. hafta Giresunspor: 0 - İstanbuspor: 1

21. hafta Eskişehirspor: 3 - Giresunspor: 1

22. hafta Giresunspor: 0 - Denizlispor: 2

23. hafta Elazığspor: 2- Giresunspor: 1

24. hafta Ümraniyespor: 1 - Giresunspor: 0