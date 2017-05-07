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7 Mayıs 2017 yurtta hava durumu! İstanbul, Adana, Samsun sağanak yağışlı

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

7 Mayıs 2017 yurtta hava durumu! İstanbul, Adana, Samsun sağanak yağışlı

07 Mayıs 2017 09:41

Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Diyarbakır ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ile Hatay'ın kuzey ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (3 ila 8 derece) azalacak, kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 20

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı 25

İzmir: Az bulutlu 26

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor) 25

Antalya: Az bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 21 

Etiketler: 7 Mayıs 2017 yurtta hava durumu, istanbul yağmur, Meteoroloji, yağmur


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