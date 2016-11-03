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7 milyon dolar ödüllü büyük golf turnuvası Belek’te başladı

Toplam 7 milyon dolarlık para ödüllü olan Turkish Airlines Open Golf Turnuvası start aldı. Yakıcı güneşin altında keyifli bir oyun çıkaran golfçüler, büyük ödül için ve bundan sonraki Avrupa Turnuvası için ter döküyor.


03 Kasım 2016 12:56

Toplam 7 milyon dolarlık para ödüllü olan Turkish Airlines Open Golf Turnuvası start aldı. Dünyanın en önemli golf oyuncularının katıldığı Turkish Airlines Open Golf Şampiyonası Antalya’nın Serik İlçesi Belek Turizm Merkezi’nde bulunan Regnum Carya Golf Club’de başladı. Şampiyona bugün sabah saat 10.00’da Federasyon Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun da katılımıyla yapılan vuruşlarla ilk çıkışlar gerçekleşti. Pazar günü sona erecek şampiyonaya 78 profesyonel golfçü katıldı. Şampiyonaya Türkiye’den Ali Altuntaş, Mutlu Güner, Leon Açıkalın da amatör olarak katılırken, Fransa’dan Victor Dubuisson, İngiliz golfçü Danny Willet, İngiliz golfçü Lee Westwood, Avusturya dan Bernd Wiesberger, Güney Afrika’dan Jaco Van Zyl, İngiliz golfçü Richard Bland gibi profesyonel oyuncular da katıldı. Güneşin altında keyifli bir oyun çıkaran golfçüler, büyük ödül için ve bundan sonraki Avrupa Turnuvası için ter döküyor.

Turkish Airlines Open, Dubai’deki DP World Tour Championhip ile bitecek Avrupa Turu Final Serisi’nin ilk ayağı olma özelliğini taşıyor. Final serisi kapsamında; Turkish Airlines Open ve Nedbank Golf Challenge’da 7’şer, DP Dünya Turu Şampiyonası'nda 8 milyon dolar olmak üzere toplam 22 milyon dolar ödül veriliyor.

Sedat Temel 

 


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