7 nüfuslu aile tek odada yaşam mücadelesi veriyor

Sason ilçesi Çilekli köyünde ikamet eden 7 nüfuslu Doğan ailesi, 20 yıldır 30 metrekarelik odada yaşıyor. En büyüğü 18 yaşında olan 5 çocuğunu bu odada büyüten ve evlendiğinden beri çocuklarıyla aynı odayı paylaşan Baba Seyithan Doğan, tuvaleti dışarıda, banyo ve mutfağı ise odanın içerisinde olan evini tamamlayamamanın üzüntüsünü yaşıyor. 1997’de evlendiğini ve bu zamana kadar aynı odada yaşadıklarını anlatan Doğan, “En büyük çocuğumu elektrik çarptı, dört parmağını kaybetti. Liseyi bitirdi, çalışmak zorunda kalınca okuyamıyor artık. 2 çocuğum lise okuyor. Bir erkek çocuğum ortaokulu bitirdi, diğeri ise ilkokula gidiyor. Şimdiye kadar çiftçilik yaparak geçindik. 10 gün önce Diyarbakır’ın ilçesi Hazro’ya işçi olarak gitmiştim. Orada 50 TL yevmiye alarak çalıştım. 2 gün önce köyüme döndüm. 7 nüfus aynı odada kalıyoruz. Benim en büyük çocuğum 18 yaşında ikinci kızım 17 yaşında diğerleri 15-16 yaşlarında. Onlarla artık yatmayı bırakın, beraber oturmaya bile utanıyorum. Ev yapacak imkanım yok” dedi.

Yardım kuruluşları ise, ailenin durumunun değerlendirileceğini belirtti.

Sevban Sevkal