Diğer
Kategoriler

7 saat sonra heyelan bölgesine ulaşım sağlandı

Bursa'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası Orhaneli yolunda ve şehrin bir çok noktasında sel baskınları ve heyelan meydana geldi. Heyelan Orhaneli yolunda bulunan Doğancı köyünü yok etti. Ekipler saatler süren çalışma sonucu o köy yolunu ulaşıma açarak köylülerle iletişime geçti.

7 saat sonra heyelan bölgesine ulaşım sağlandı

26 Mayıs 2018 04:51

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Doğancı köyü heyelan ve sele teslim oldu. Heyelan sonucu köydeki bir çok ev kullanılamaz hale gelirken araçlar selde sürüklenerek ağır hasar aldı. Köyde bulunan vatandaşlar evlerin üst katlarına sığınıp ilk yardımın gelmesini bekledi. 7 saatlik çalışma sonucu Orhaneli-Bursa istikameti halen kapalıyken ulaşım Orhaneli istikametinden çift şerit olarak sağlanıyor. Olay yerine başta, AKUT, BAKUT, NAK,JAK,AFAD ekipleri ve gönüllü olarak çalışmalara katılan vatandaşlarda bulunuyor. İş makineleri ile heyelanla yoldan geçen araçların üzerine düşen kaya ve topraklar kaldırılırken ortaya içler acısızı manzaralar çıktı. Su basan evlerin içerisi kullanılamaz hale gelirken köylüler yetkilerden bir an önce bu mağduriyetin giderilmesini istedi. Heyelan sonucu Kayanın altında kalan ve içerisi toprak dolan araç AKUT ekipleri tarafından çıkarılırken içerisinde herhangi bir vatandaşın olmaması yüreklere su serpti.
Çalışmaların sabah erken saatlerine kadar süreceğini belirten ekipler olay yerinde kalarak olası ikinci bir felaket için tedbir aldı.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç