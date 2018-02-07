7 Şubat 2018 yurtta hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Zonguldak ve Çorum çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 14

İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 15

İzmir: Çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı 17

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 21

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12

Erzurum: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sisli 5

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 16