Edinilen bilgiye göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 terörist etkisiz hale getirilirken, söz konusu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen mağara, barınak, sığınak ve silah mevzileri imha edildi.

Operasyonlarda Bartın’ın İmamlar köyünden Komando Piyade Uzman Çavuş Tugay Gün’ün bacaklarından

yaralandığı öğrenildi. Oğlunun gazi olduğu haberini dün akşam alan ve bugün yola çıkan baba Yaşar Gün, “Oğlumun gazi olduğu haberini dün akşam telefon ile bildirdiler. Ben de bugün Ankara’ya gitmek üzere yola çıktım. Bacaklarından yaralanan oğlum Şırnak’tan Ankara’ya sevk edildi. Biz de onu görmek için gidiyoruz. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşur” diye konuştu.

Mustafa Kurt