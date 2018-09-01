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7 terörist etkisiz hale getirildi !

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından yola döşenen EYP’nin uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Jandarma V. Kademeli Çavuş Serkan Dökmeci’nin kanı yerde kalmadı. Güvenlik güçleri tarafından bölgede başlatılan operasyonlar kapsamında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

7 terörist etkisiz hale getirildi !

01 Eylül 2018 12:22

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada,"01 Eylül 2018 günü Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları Bölgesinde 2, Kuzey Irak Zap Bölgesinde 3 ve Basyan Bemeşkavt Bölgesinde 2 olmak üzere toplamda 7 bölücü terör örgütü mensubu İHA ile tespit edilerek, icra edilen hava harekâtları neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Böylece; 31 Ağustos 2018 tarihinde Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik Beldesi Evliya Tepede EYP’nin (el yapımı patlayıcı) uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Jandarma V. Kademeli Çavuş Serkan Dökmeci’nin kanı yerde kalmamıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.  

 

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