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7 yaşındaki Arif karnesini evinde aldı

Artvin’de 3 yıldır Lösemi hastası olarak tedavi gören 7 yaşındaki Ahmet Arif Yazıcı, 2016-2017 Yılının ilk dönemini evde öğrenim görerek tamamladı.

7 yaşındaki Arif karnesini evinde aldı

20 Ocak 2017 12:37

Hastalığından dolayı okula gidemeyen Arif’e Artvin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ’Evde Eğitim Programı’ kapsamında öğretmen tahsis edildi. Karadeniz Bakır İlk Okulu’nun 1-A sınıfı öğrencisi olan Arif okulda alması gereken dersleri öğretmeni Esra Ata aracılığıyla evde alarak ilk dönemi başarılı ile tamamladı.

7 Yaşındaki lösemi hastası Ahmet Arif Yazıcı’nın karnesini vermek üzere Artvin Valisi Ömer Doğanay, Yazıcı ailesinin evini ziyaret etti. Yarıyıl karnesini gören Vali Doğanay derslerinde başarılı olan Arif’i tebrik etti. Arif’in Karne hediyesini ise Valiye eşlik eden Artvin Milli Artvin Milli Eğitim Müdürü Abdülcelil Kahveci verdi. Vali Doğanay evde eğitim programı hakkında "Kendi öğrencilik yıllarınızı hatırlayın. Ben hatırlıyorum da, kayak yaparken ayağını kıran bir arkadaşımız 1 yıl kaybetmişti. Devletimiz bu hale geldi yani. Allah devletimize zeval ermesin. Devletimizin kıymetini bilelim. Tam manasıyla sosyal bir devlet olduk" dedi.

Arif’in öğretmeni Esra Ata ise Arif’in başarılı bir öğrenci olduğunu dile getirerek "Karnesinden zaten ne kadar başarılı bir öğrenci olduğu belli. Ahmet okumayı çok seviyor. Ayrıca yetenekli de bir öğrenci. Zeka oyunlarına da ilgisi var. Dahada başarılı bir çocuk olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Ahmet Arif’in hastalık sürecini anlatan babası Turan Yazıcı "3 yıldır tedavi görüyor. Bu yıl okul çağına geldi ama doktorlar kalabalık ortama girmesine izin vermedi. 1 ayda gecikmeli olsa eğitime evde başladı. Öğretmeni Esra Hanım da sağolsun gelip gidiyor. Ahmet’in ileride bize de memlekete de faydalı bir çocuk olacağına inanıyoruz. Karnesini Vali beyden alacağını duyunca çok heyecanlandı. Sayın Valimize’de çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Karne hediyesi olarak aldığı tableti çok beğendiğini ifade eden Ahmet Arif Yazıcı’nın en büyük hayali babası gibi din görevlisi olmak.

Hasan Fehmi Demir


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