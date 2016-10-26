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7 yaşındaki çocuğa cinsel istismara 10 yıl hapis

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 7 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs, 10 yıl hapse mahkum edildi.

7 yaşındaki çocuğa cinsel istismara 10 yıl hapis

26 Ekim 2016 23:11

Mayıs ayında Kartepe’de meydana gelen olayda Z.D. (7) isimli kız çocuğu evinden çıktıktan sonra kaybolmuş ve bir süre ortalarda görülmemişti. Ailesinin aradığı küçük Z.D. kaybolduğundan yaklaşık 3 saat sonra mahalledeki marangozhaneden çıkarken görülmüştü. Daha sonra eve getirilen Z.D gözyaşları içinde ailesine H.G.’nin (28) kendisini marangozhaneye götürdüğünü ve kendine tecavüz etmek istediğini, ağlayınca da kendisini serbest bıraktığını söyleyerek burada yaşanan olayı anlatmıştı. Olayın arından Z.D.’nin ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan H.G. ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tutuklu H.G.’nin Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davasının duruşmasına ise küçük kız Z.D., annesi A.D. ile tutuklu sanık H.G ve avukatları katıldı. Davada Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporuna göre küçük kızın cinsel istismara maruz kaldığı ve psikolojisinin bozulduğu saptandı. Mahkeme heyeti, alınan delil ve raporlar doğrultusunda H.G.’yi “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve küçük yaşta çocuğa cinsel istismarda bulunmak” suçlarından toplam 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

Etiketler: cinsel istismar


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